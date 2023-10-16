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Сегодня, 10:45

Кержаков рассказал, как журналистка «СЭ» придумала мем «Бил, бью и буду бить»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как журналистка нашего издания Дина Юрьева в первой половине 2000-х придумала его знаменитый мем «Бил, бью и буду бить».

— Насчет «бил, бью и буду бить». Вы же признались, что этот знаменитый мем — не ваше изобретение, а журналистки «СЭ» Дины Юрьевой. Как это было?

— Мы выиграли 4:3 дома у «Рубина», и я из-за штрафной забил на последних минутах победный мяч. Дина в интервью спросила, как я решился на этот удар. Говорю: «А почему я должен был не решиться? Если не бьешь, то не забиваешь. Были бы еще возможности — я бы еще ударил. И буду бить в таких ситуациях всегда». И она собрала все это в одну фразу, за что ей благодарен. Болельщики «Динамо» кричали, когда я забивал: «Бил, бью и буду бить!»

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

Александр Кержаков
Футбол
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