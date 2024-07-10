Кержаков: «Весь этот год в «Зените» напоминал мне сезон в «Анжи», когда команда вылетела в ФНЛ»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о сложностях для петербургской команды в прошедшем сезоне РПЛ.

В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые в шестой раз подряд выиграли чемпионат России. Однако чемпионские медали разыгрывались в заключительном туре.

«Пытался ли взбодрить коллектив? Конечно, все это делалось. Весь этот год в «Зените» напоминал мне сезон в «Анжи», когда команда вылетела в ФНЛ. Там мы тоже всеми способами пытались исправить ситуацию, постоянно собирались и разговаривали. Но, к сожалению, не помогло», — приводит Sport24 слова Кержакова.

Кержаков в минувшем сезоне провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 19 мячей и 10 раз сыграв на ноль.