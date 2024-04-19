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Сегодня, 11:10

Кержаков рассказал об установке на матч с «Оренбургом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об установке на матч 26-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча запланирована на 21 апреля.

— Скажите, пожалуйста, есть установка для команды перед игрой. Кто решает, кто будет стоять? Не как Карпин полагается на ассистентов, Сергей Богданович сказал, что он решает. У вас есть своя какая-то установка на матч? Листаете статистику и смотрите как играют, по памяти или, может быть, ассистенты подсказывают?

—  У нас есть аналитический раздел, который разбирает команды соперника. Мы уже имеем сведения об атакующей группе, стандартных положениях. Разбираем и готовимся индивидуально.

— Уже понимаете, чем опасны игроки «Оренбурга»? Или еще нужно время для подготовки?

— У нас недавно закончился матч со «Спартаком», еще есть два дня. С этого дня мы уже начинаем готовиться к «Оренбургу».

В текущем сезоне 37-летний Кержаков провел 18 матчей, в которых пропустил 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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