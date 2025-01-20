Кержаков рассказал, сколько тратит денег в месяц

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц.

«Трачу ли я 300 тысяч в месяц? Сильно меньше, конечно. Я живу соразмерно карману. Жить по средствам вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся еще в большем объеме, чем тогда это делал, а не шиковал», — сказал Кержаков «Чемпионату».

Кержаков играл за российские клубы «Зенит» и «Динамо», а также за испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В составе петербургской команды он три раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

После завершения карьеры в июле 2017 года Кержаков занялся тренерской деятельностью. Он работал с такими командами, как «Томь», «Пари НН», кипрская «Кармиотисса», сербский «Спартак» из Суботицы и «Кайрат».