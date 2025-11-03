Кержаков: «Зенит» будет очень сложно остановить»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форме «Зенита». «Мы видели, что «Зенит» проводит отличные матчи против команд, которые могут быть раздражителями в плане названия, например «Динамо» или «Локомотив». Если «Зенит» отключится от всего этого и настроится только на победы, то его будет очень сложно остановить. На данным момент «Зенит» точно сильнее, чем пять туров назад. Но сейчас соперники более амбициозны в борьбе за чемпионство. «Зениту» для чемпионства нужно держать высокий уровень во всех матчах. Думаю, что прошлогодний спад в первой части сезона уже учтен тренерским штабом. У «Зенита» неплохой календарь. Допускаю, что он победит в оставшихся четырех матчах РПЛ и уйдет на перерыв лидером чемпионата. Главное — держать планку по самоотдаче, как это было в игре с «Локомотивом», — сказал Кержаков «СЭ». «Зенит» после 14-го тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

zg Вот такие у нас нынче "хирурги" у руля.... 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Сами виноваты . Надо было резать не дожидаясь пиритонита ... станковича то есть . 04.11.2025

zg Оно нам нынче,как мертвому припарка,к тому же я за честный футбол!) 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Он вам помогал , неблагодарные .)) 04.11.2025

alexb2025personal Московским командам надо разобраться, на кого ставить. В 80-е задача стояла просто, но не совсем, было четыре команды (примерно, как и на Украине, но там было проще). Сравним. Динамо и ЦСКА надо постоянно спасать от вылета (на Украине никто на вылет не стоял, так что "улетные очки не надо было дарить). Торпедо (Металлист, Черноморец на Украине - ну и фиг с ним, пусть свои зарабатывают, и что надо отдают). Спартак (Динамо К) - надо дарить. Сейчас неясно по Москве. Динамо бы поддержать (все-таки 50 лет без побед надо прервать, но сдулись, надо отдавать очки московским братьям). А дальше-то кто кому должен отдавать: понятно, что много спартаковских во всех структурах, но не тянет Спартак. Может сказать Алаев, что при нынешней таблице Спартак должен дать очки ЦСКА(пусть ему это сложно), а потом ЦСКА развалится и именно Спартаку не хватит этих очков и т.д. Зенит и так уже два года "судят", но Зенит-то все равно побеждает. Просто до начала сезона надо определить, кто в московских матчах 03.11.2025

Tommy Morton Ну, бывает, самолёты падают... 03.11.2025

Вадим Антропов Конкурент у Зенита лишь один остался = = Краснодар, если не будет хулиганить!:soccer: 03.11.2025

zg Ну да,в матче с нами Левников Краснодар перед Балтикой от души ослабил,да и кони еле бегают,ибо скамейки нет,а у Локо стандартный осенний спад... 03.11.2025

knight templar Согласен. Пока ни одна московская команда не готова на равных играть с питером. Паровоз вроде раскочегарился, но на петровском безвольно сошел с рельсов. 03.11.2025

