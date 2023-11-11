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Сегодня, 13:48

Кержаков считает, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии по футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков считает, что чемпионат Сербии по футболу уступает РПЛ по уровню мастерства игроков и развитию инфраструктуры.

«Первое, что бы я отметил, это плохую инфраструктуру, она хуже, чем у нас. Наверное, у нескольких команд есть нормальная инфраструктура. Почти везде старые стадионы, за исключением нескольких клубов. Что касается уровня, то у лидеров чемпионата он приличный, это четыре-пять команд, которые выделяются на фоне остальных. Остальные примерно все одного уровня. Российский чемпионат сильнее чемпионата Сербии. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства игроков. Уровень лидеров российского чемпионата выше лидеров чемпионата Сербии, если говорить о длительном отрезке. На коротком — все может произойти», — приводит слова Кержакова ТАСС.

40-летний россиянин возглавляет сербский клуб с июня 2023 года.

«Спартак» из Суботицы занимает девятую строчку в чемпионате Сербии, набрав 16 очков в 13 матчах. Лидирует — «Партизан» (37 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/19258835
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Суботица)
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