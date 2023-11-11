Кержаков: «ЦСКА более реальный конкурент «Зенита» из всех претендентов на золото»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какие команды являются главными конкурентами сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

— Было ли принципиально закончить первый круг первыми?

— Принципиально стать чемпионами.

— Как вам «Краснодар»? Способен ли вас подвинуть с трона?

— Каждый способен. Сейчас же они на первом месте идут. У всех шансы есть. У всех лидеров. Сейчас «Краснодар» на первом месте, поэтому, естественно, может, но не хотелось бы.

— По вашим ощущениям, то, как вы в последних матчах сократили отрыв, заставило их понервничать? Может быть, сами больше в себя поверили, чем месяц назад. Когда отрыв был восемь очков.

— Думаю, что в будущем если отрыв будет сокращаться постепенно, с количеством туров, то «Краснодар» будет чувствовать себя гораздо увереннее. Скажу, что догонять всегда легче.

— Как думаете, кто-то кроме вас и «Краснодара» может еще на золото претендовать. Или вы между собой разыграете золото?

— Кто за ними идет? «Крылья»? ЦСКА? Ну ЦСКА более реальный претендент.

— В «Спартак» и «Динамо» не верите?

— Никогда никого не стоит списывать со счетов. Но все-таки я думаю ЦСКА более реальный конкурент из всех претендентов на золото.

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте, набрав 32 очка за 15 матчей. «Зенит» с 30 очками идет на второй позиции. «Крылья Советов» замыкают тройку сильнейших (25). ЦСКА расположился на четвертой строчке (25).