Кержаков: «ЦСКА более реальный конкурент «Зенита» из всех претендентов на золото»

Сегодня, 22:50
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какие команды являются главными конкурентами сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.
— Было ли принципиально закончить первый круг первыми?
— Принципиально стать чемпионами.
— Как вам «Краснодар»? Способен ли вас подвинуть с трона?
— Каждый способен. Сейчас же они на первом месте идут. У всех шансы есть. У всех лидеров. Сейчас «Краснодар» на первом месте, поэтому, естественно, может, но не хотелось бы.
— По вашим ощущениям, то, как вы в последних матчах сократили отрыв, заставило их понервничать? Может быть, сами больше в себя поверили, чем месяц назад. Когда отрыв был восемь очков.
— Думаю, что в будущем если отрыв будет сокращаться постепенно, с количеством туров, то «Краснодар» будет чувствовать себя гораздо увереннее. Скажу, что догонять всегда легче.
— Как думаете, кто-то кроме вас и «Краснодара» может еще на золото претендовать. Или вы между собой разыграете золото?
— Кто за ними идет? «Крылья»? ЦСКА? Ну ЦСКА более реальный претендент.
— В «Спартак» и «Динамо» не верите?
— Никогда никого не стоит списывать со счетов. Но все-таки я думаю ЦСКА более реальный конкурент из всех претендентов на золото.
«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте, набрав 32 очка за 15 матчей. «Зенит» с 30 очками идет на второй позиции. «Крылья Советов» замыкают тройку сильнейших (25). ЦСКА расположился на четвертой строчке (25).