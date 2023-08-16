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Сегодня, 10:47

Кержаков: «Считаю Аршавина самым лучшим партнером за всю мою футбольную карьеру»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о лучшем партнере во время игровой карьеры.

«С Аршавиным я познакомился в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита», мне было 17 лет. А с самых первых предсезонных сборов мы стали жить с ним в одном номере. И так продолжалось до того момента, пока в «Зените» не стали жить по одному. Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнером за всю свою футбольную карьеру», — приводит слова Кержакова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1188832-kerzhakov-arshavin-partner
Александр Кержаков
Андрей Аршавин
ФК Зенит
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