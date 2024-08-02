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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 12:54

Ленини: «Для «Краснодара» приоритет в Кубке России и в РПЛ — победить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал, что для клуба в приоритете — чемпионат России или FONBET Кубок страны.

«Что для команды в приоритете? Вне зависимости от того, чемпионат это или Кубок, всегда у нас приоритет — выложиться полностью на поле, победить», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

«Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью — с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). В Кубке России «быки» обыграли ЦСКА (1:0) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 4 августа.

Источник: РБ Спорт
Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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