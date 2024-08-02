Ленини: «Для «Краснодара» приоритет в Кубке России и в РПЛ — победить»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал, что для клуба в приоритете — чемпионат России или FONBET Кубок страны.

«Что для команды в приоритете? Вне зависимости от того, чемпионат это или Кубок, всегда у нас приоритет — выложиться полностью на поле, победить», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

«Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью — с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). В Кубке России «быки» обыграли ЦСКА (1:0) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 4 августа.