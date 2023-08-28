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Сегодня, 13:18

Кейта Бальде не тренировался со «Спартаком» в последние дни из-за болезни

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Кейта Бальде не тренировался с командой в последние дни. Сенегалец заболел. Сроки возвращения в строй пока неизвестны.

28-летний форвард не попал в заявку команды на матчи с «Зенитом» и «Ахматом».

Бальде в этом сезоне провел три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Ранее агент Бальде заявил, что нападающий недоволен игровым временем в «Спартаке».

Кейта Бальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
7
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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