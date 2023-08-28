Кейта Бальде не тренировался со «Спартаком» в последние дни из-за болезни

По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Кейта Бальде не тренировался с командой в последние дни. Сенегалец заболел. Сроки возвращения в строй пока неизвестны.

28-летний форвард не попал в заявку команды на матчи с «Зенитом» и «Ахматом».

Бальде в этом сезоне провел три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Ранее агент Бальде заявил, что нападающий недоволен игровым временем в «Спартаке».