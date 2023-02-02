Бальде о победе над «Ростовом»: «Спартак» играл агрессивно и компактно»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал победу над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Дела хорошо, спасибо большое. Я очень рад воссоединиться с командой, играть за «Спартак». Хороший матч. Большое спасибо за поддержку!

— Было ли нервозно в сегодняшней игре?

— Нормально, матч с сильной российской командой. Нет проблем. Мы хорошо работали, тренировались. Как в первом, так и во втором тайме мы это увидели. Агрессивно, компактно играли.

— Вы выглядели очень уверенно в серии пенальти, как это было для вас?

— Я очень много тренировал пенальти, нет проблем. Привык исполнять пенальти.