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Сегодня, 15:30

Киберспортсмен KEFIR предположил, что у Барко могут быть ментальные проблемы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный чемпион России по FIFA и болельщик «Спартака» Сергей Никифоров (KEFIR) в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«По Барко вопросы. Почему такой игрок такого уровня не играет в топ-лиге? Наверное, у него какие-то проблемы здесь (показывает на голову). Когда зима наступит, посмотрим», — сказал Никифоров «СЭ».

25-летний Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» минувшим летом, подписав контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне аргентинец провел 9 матчей за красно-белых, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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