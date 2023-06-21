Португальский защитник Кики стал игроком «Урала»

Защитник Кики перешел в «Урал» на правах свободного агента, сообщается в официальном Telegram-канале екатеринбуржцев 21 июня.

Последним клубом 28-летнего португальского футболиста была «Визела», за которую он выступал с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Кики провел 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил в интервью «РБ Спорт», что контракт с Кики рассчитан на два года.