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Португальский защитник Кики стал игроком «Урала»

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Защитник Кики перешел в «Урал» на правах свободного агента, сообщается в официальном Telegram-канале екатеринбуржцев 21 июня.

Последним клубом 28-летнего португальского футболиста была «Визела», за которую он выступал с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Кики провел 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил в интервью «РБ Спорт», что контракт с Кики рассчитан на два года.

Источник: ФК
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Кики
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