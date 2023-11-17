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Сегодня, 20:27

Килин — о работе с Осинькиным: «Он отличный специалист, много чему может научить»

Алина Савинова
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Полузащитник «Акрона» Антон Килин поделился мнением о работе под руководством нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Игорь Витальевич вообще мой первый профессиональный тренер. Он возглавлял у нас «Крылья Советов-СОК». Могу сказать, что он отличный специалист, который дает результат, особенно при работе с молодежью. Мы это сейчас видим. Он много чему может научить, уделяет большое внимание игре с мячом. Тактически тоже очень хорошо подкован. Профессионал своего дела. И сейчас тоже с ним общаемся. Всегда, когда пересекаемся, спрашиваем как дела. У нас хорошие отношения», — цитирует Килина Metaratings.ru.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под руководством 58-летнего специалиста самарская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 15 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/kilin-o-rabote-s-osinkinym-mnogo-chemu-mozhet-nauchit-udelyaet-bolshoe-vnimanie-igre-s-myachom-306556/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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