Кино «Федя. Народный футболист» вошло в топ пиратских фильмов за январь 2025 года

По данным компании F.A.C.C.T., которая является разработчиком технологий для борьбы с правонарушениями в киберсфере, кино о выдающемся игроке «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» вошло в топ-10 пиратских картин в России в январе 2025 года. В десятку также попали «Гладиатор 2», «Ad Vitam: За жизнь», «Снова в деле», «Настоящая боль», «Ошибка времени. Мультивселенная», «Носферату», «Любовь Советского Союза», «Крейвен-охотник» и «Миссия: Красный».

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в широкий прокат 31 октября 2024 года.

Черенков — воспитанник «Спартака», выступал за красно-белых с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.