Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Кирицэ объяснил, почему у него не сложились отношения с Петржелой в «Зените»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» рассказал, почему у него не сложились отношения с экс-тренером сине-бело-голубых Властимилом Петржелой.

— В 2003 году для «Зенита» второе место считалось успехом. Петржела повел команду в казино, чтобы отпраздновать?

— Ненавижу казино, вообще не мое, а Вьештице нравилось. Из российских ребят помню, что Быстров любил поиграть. Отметили в ресторане, а потом по городу прокатились перед болельщиками. Про Петржелу не очень хочу говорить.

— Почему?

— У нас с ним не сложились отношения. Властимил всегда меня публично критиковал, говорил: «Киря, ты дурак!» Петржела привез огромную толпу чехов, одним из них был Флахбарт. После этого я прочно сел на скамейку, без шансов. Петербургские болельщики поддерживали меня, говорили, что любят. Благодарен им до сих пор.

Однажды мы проиграли «Шиннику», и у Петржелы спросили, почему он не ставит меня в состав. Он ответил: «Кирицэ может искать себе новую команду».

— А вы разговаривали с ним на эту тему? Почему он так к вам относился?

— Он все время говорил, что я слабый и не буду играть за «Зенит». При этом я каждый день усердно тренировался. Меня даже Владимир Боровичка (помощник Петржелы. — Прим. «СЭ») успокаивал. Один раз Аршавин в шутку сказал: «Даниэл, получи чешский паспорт и сразу понравишься Петржеле!» — сказал Кирицэ «СЭ».

Властимил Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Вместе с чешским специалистом петербургский клуб стал серебряным призером чемпионата России.

Даниэл Кирицэ. «80 процентов румын — за Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина». Интервью экс-легионера «Зенита» Кирицэ

Властимил Петржела
ФК Зенит
0
Читайте также
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Стала известна часть команд, которая сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс-защитник «Зенита» Кирицэ: «Аршавин был копией Месси»

Экс-игрок «Зенита» Кирицэ — о Педро: «Невероятный футболист с большим будущим»