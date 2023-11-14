Кириченко: «Тройка лучших тренеров — Семак, Ташуев, Ивич»

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко определил тройку лучших тренеров первой части чемпионата России.

«Моя тройка тренеров? Как всегда, Семак. «Зенит» начал не очень, но сейчас команда встала на тот путь, по которому и должна идти. Назову Ташуева. То, что он сейчас сделал с «Факелом», достойно большого уважения. И третьим назову Ивича. «Краснодар», может, стал менее ярок, но этот тренер убедил и владельца команды в каких-то вещах», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.

После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Зенит» под руководством Сергея Семака идет на второй позиции (30 очков). «Факел» Сергея Ташуева располагается на 10-й строчке (19).