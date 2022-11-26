Кириченко покинул «Трактор» вслед за Бердыевым ради работы в России

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Дмитрий Кириченко сообщил, что покинул тренерский штаб иранского «Трактора» вслед за Курбаном Бердыевым ради работы в России.
При этом специалист не подтвердил, что он переходит в Сочи.
«Перехожу ли я в Сочи? Пока нет никаких... «Трактор» мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации. Ушел ли я из «Трактора» ради работы в России? Ну, естественно», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.
Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Тракторе» с июня 2022 года. Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.
Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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