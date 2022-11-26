26 ноября, 13:45
Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал, что думает о возможной работе в «Сочи».
— Я нахожусь в Москве. Насколько понимаю, у «Сочи» еще сезон не завершился, сегодня будет последний матч. Так что не в курсе, о чем вы говорите. Мы только недавно вернулись из Ирана.
— Бердыев тоже в Москве?
— Не знаю. Мы летели разными рейсами. Он улетел чуть раньше.
— Когда вы планируете вылететь в Сочи?
— Пока не планирую в Сочи. Вы бежите впереди паровоза. Почему я должен лететь в Сочи?
— Работать.
— Если я там буду работать, тогда полечу. Но сейчас нет никакой информации. Пока у меня отпуск после работы в Иране, — цитирует Кириниченко «РБ Спорт».
Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Тракторе» с июня 2022 года. Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.
Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования