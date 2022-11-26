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26 ноября, 13:45

Дмитрий Кириченко: «Нахожусь в Москве в отпуске, будет работа в Сочи — полечу»

Кириченко прокомментировал возможную работу в «Сочи»
Виктория Кравченко
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Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал, что думает о возможной работе в «Сочи».

— Я нахожусь в Москве. Насколько понимаю, у «Сочи» еще сезон не завершился, сегодня будет последний матч. Так что не в курсе, о чем вы говорите. Мы только недавно вернулись из Ирана.

— Бердыев тоже в Москве?

— Не знаю. Мы летели разными рейсами. Он улетел чуть раньше.

— Когда вы планируете вылететь в Сочи?

— Пока не планирую в Сочи. Вы бежите впереди паровоза. Почему я должен лететь в Сочи?

— Работать.

— Если я там буду работать, тогда полечу. Но сейчас нет никакой информации. Пока у меня отпуск после работы в Иране, — цитирует Кириниченко «РБ Спорт».

Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Тракторе» с июня 2022 года. Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kirichenko-nahozhus-v-moskve-v-otpuske-budet-rabota-v-sochi-polechu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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