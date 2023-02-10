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Сегодня, 15:20

Кириченко рассказал о его роли в штабе Бердыева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о его роли в штабе российского специалиста Курбана Бердыева.

«Мы все обсуждаем все. Любую ситуацию. В том числе физическая подготовка не дело только профильного тренера. Мы в любом случае все вместе. Понятно, что я где-то могу больше помочь в атаке как бывший нападающий. Дмитрий Валерьевич Хохлов — в полузащите. Но это больше касается анализа. Не скажу, что на тренировках мы работаем только с этими линиями. Хоть и есть условное разделение на блоки. Просмотр футболистов? У меня ощущение, что в последние полгода этот процесс не прерывается. Сначала в Иране, теперь в Сочи. Сами понимаете, кого-то предлагают агенты, кто-то еще. Так что это общая работа. Смотрим на качество футболиста, а кто посоветовал — это другой вопрос», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».

После 17 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4991329-vse-obsuzhdaem-vsyo-dmitrij-kirichenko-rasskazal-o-ego-roli-v-shtabe-kurbana-berdyeva.html
Дмитрий Кириченко
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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