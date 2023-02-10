Кириченко рассказал о его роли в штабе Бердыева

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о его роли в штабе российского специалиста Курбана Бердыева.

«Мы все обсуждаем все. Любую ситуацию. В том числе физическая подготовка не дело только профильного тренера. Мы в любом случае все вместе. Понятно, что я где-то могу больше помочь в атаке как бывший нападающий. Дмитрий Валерьевич Хохлов — в полузащите. Но это больше касается анализа. Не скажу, что на тренировках мы работаем только с этими линиями. Хоть и есть условное разделение на блоки. Просмотр футболистов? У меня ощущение, что в последние полгода этот процесс не прерывается. Сначала в Иране, теперь в Сочи. Сами понимаете, кого-то предлагают агенты, кто-то еще. Так что это общая работа. Смотрим на качество футболиста, а кто посоветовал — это другой вопрос», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».

После 17 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.