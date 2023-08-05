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Сегодня, 18:59

Кириченко об уходе Малкома: «Зенит» — фаворит сезона, даже с такими потерями»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал «СЭ» уход форварда Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

— Верите в возвращение Азмуна?

— Не знаю, насколько высока вероятность этого перехода. Но «Зенит» сейчас покинул Малком, клуб на нем хорошо заработал. Также есть Азмун, который недоволен своим развитием карьеры в Европе. Ничего не исключаю.

— Считаете, что уход Малкома как-то помещать «Зениту» взять шестое чемпионство подряд?

— Из команды ушли Малком и Кузяев, и пока ничего не понятно с Венделом. Все это — большие потери. Но, как по мне, «Зенит» — фаворит сезона, даже с такими потерями. Но есть конкуренты, в лице «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», которые могут как-то помещать нынешнему чемпиону в этом сезоне, — сказал Кириченко «СЭ».

«Зенит» становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах. После двух туров РПЛ-2023/24 команда из Санкт-Петербурга занимает пятое место в турнирной таблице с 4 очками.

Дмитрий Кириченко
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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