Кириченко заявил, что пока не подписывал с «Сочи» никаких документов

Российский тренер Дмитрий Кириченко ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в «Сочи».

«Давайте без «Сочи», я ничего не подписал еще», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может стать главным тренером «Сочи». Одним из кандидатов на пост его ассистента считается Кириченко, который работал с Бердыевым в «Кайрате» и «Тракторе».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков.