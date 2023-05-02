Кирильчева считает, что РПЛ давно напоминает цирк

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева отреагировала на инцидент, который произошел между представителями «Ростова» и комментатором Константином Геничем.

«РПЛ, на мой взгляд, издалека уже давно напоминает цирк. Не вижу ничего ангажированного или проспартаковского в комментарии Кости о том, что эпизод игровой. Это его мнение, как профессионального комментатора и бывшего футболиста. При чем здесь какой-то бомбер, я лично не понимаю. Про очки — это вообще уже какая-то базарная тема. Переход на личности в любой жизненной ситуации некрасив, и уж тем более, если это происходит в публичном поле от публичного аккаунта. Но околофутбол и всяческие публичные перепалки давно у нас в России собирает больше охвата, чем собственно игра или, если хотите, зрелище которых нет. «Ростов» и в мое время работы в ЦСКА был весьма обидчивым и бестактным. Помню как-то после матча они оскорбили в твиттере Игоря Акинфеева в ответ на наше промо, в котором на пэкшоте Мамаев сидел на кортах. То, что это был официальный постер супер известного сериала «Викинги» и то, что Паша по факту был там в главной роли, никому из них в голову не пришло. Пришла только параллель с его тюремной карьерой. Ну а Костя ответил и молодец. Это его право. Риторика, конечно, немного режет, но в этом абсолютно читается Костя. Он просто такой, какой есть», — приводит слова Кирильчевой «РБ Спорт».

В официальном телеграм-канале «Ростова» появилась запись «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили» под видео с эпизодом, когда Лангович оказался на газоне после столкновения с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Генич во время трансляции назвал это «игровым моментом».