Судейство
Сегодня, 21:23
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о судействе в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».
«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол ВАР. Катастрофа. Убийство. Беспредел», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Защитника ЦСКА Милана Гайича удалили на 45+8-й минуте после вмешательства ВАР. Изначально футболист получил желтую карточку за фол на нападающем грозненцев Иване Олейникове, за это был назначен пенальти в ворота ЦСКА.
Форвард грозненской команды пробил пенальти, который отбил Игорь Акинфеев. После этого ВАР вновь вмешался в игру и попросил главного арбитра Владислава Безбородова посмотреть эпизод с фолом Гайича.
После просмотра повтора Безбородов отменил свое решение и показал Гайичу красную карточку вместо желтой, а также позволил грозненцам перебить пенальти.