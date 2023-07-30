Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:23

Представитель ЦСКА Брейдо — о судействе в матче с «Ахматом»: «Катастрофа. Убийство. Беспредел»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о судействе в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол ВАР. Катастрофа. Убийство. Беспредел», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Защитника ЦСКА Милана Гайича удалили на 45+8-й минуте после вмешательства ВАР. Изначально футболист получил желтую карточку за фол на нападающем грозненцев Иване Олейникове, за это был назначен пенальти в ворота ЦСКА.

Форвард грозненской команды пробил пенальти, который отбил Игорь Акинфеев. После этого ВАР вновь вмешался в игру и попросил главного арбитра Владислава Безбородова посмотреть эпизод с фолом Гайича.

После просмотра повтора Безбородов отменил свое решение и показал Гайичу красную карточку вместо желтой, а также позволил грозненцам перебить пенальти.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК пообещал дополнительную квоту на Олимпиаду украинке Харлан
Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обляков о судействе в первом тайме матча «Ахмат» — ЦСКА: «Что происходит?»

ЦСКА подаст протест на судейство в матче с «Ахматом»