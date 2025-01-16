Гоцук — о времяпрепровождении в отпуске: «Играли с детьми в карты, лото и настольный футбол»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал «СЭ», что делал в отпуске.

«Я не охотник и не рыбак. У меня есть в доме своя баня, ее я люблю. Два раза в неделю (в среду и в субботу) паримся с дубовыми вениками, ныряем в ледяной бассейн. У меня и дети к этому приучены. Зима европейская получилась в этом году, поэтому покататься на снегоходах не удалось. Больше времени уделили настольным играм: играли с детьми в карты, лото и настольный футбол. Такие игры развивают мышление. У нас большая семья, и мы этому рады с супругой. Нужно вкладываться в своих детей, пытаться их развивать и давать им те знания и возможности, которые имеешь», — сказал Гоцук «СЭ».

В этом сезоне 32-летний Гоцук провел за «Пари НН» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми голами. Контракт игрока действует до лета 2025 года.

Дарик Агаларов