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7 сентября, 20:00

Клейменов войдет в новый совет директоров «Спартака», Андрей Федун — нет

Антон Иванов
Кирилл Клейменов.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», Кирилл Клейменов с большой долей вероятности сохранит место в совете директоров «Спартака» после утверждения нового состава управляющего органа.

Андрей Федун, ранее также работавший в совете директоров, его покинет. Однако брат Леонида Федуна продолжит работать в качестве генерального директора ООО «СЗ «Стадион «Спартак».

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Леонид Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
Леонид Федун
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