Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

26 октября, 14:33

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.

Главным арбитром центральной встречи тура ЦСКА — «Краснодар» станет Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Алексей Лунев.

27 октября (пятница)

«Рубин» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

28 октября (суббота)

«Факел» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Андрей Бутенко.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Олег Соколов.

29 октября (воскресенье)

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» — «Урал»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Алексей Лунёв; инспектор — Алексей Тюмин.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
7
11
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Рахимов заявил, что во втором тайме «Рубин» заслужил победу над «Балтикой»
Гаджиев выделил ключевые факторы матча между «Локомотивом» и «Ростовом»
«Факел» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
Игнашевич: «Не давит ли отсутствие гостевых побед? Их не было в РПЛ за последние 25 лет. Какое давление?»
«Рубин» — «Балтика»: судья ошибочно назначил штрафной — казанцы забили победный гол
Гаджиев не уверен, что «Спартак» обыграет «Факел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг заявил, что в «Сочи» стараются исправить газон на стадионе «Фишт»

Айдамиров — об отсутствии офсадйных линий у ВАР: «Это не в РФС так захотели, так сложилось. И эту ситуацию победим»