Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Локомотив»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.

Московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом» рассудит Кирилл Левников. Судьей ВАР назначен Виталий Мешков.

Встречи 5-го тура пройдут 17-19 августа.

17 августа (суббота)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.

18 августа (воскресенье)

«Химки» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Факел»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.

19 августа (понедельник)

«Акрон» — «Рубин»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Артем Перов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.

Перед пятым туром лидером РПЛ является «Зенит» (12 очков), единственным одержавший победы во всех четырех стартовых матчах. Вторым идет московское «Динамо» (9), третьим — «Локомотив» (9).

Места в зоне вылета занимают махачкалинское «Динамо» (2) и «Факел» (1).