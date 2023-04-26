Судейство
Сегодня, 12:03
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 25-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Спартак» — «Ростов» станет Кирилл Левников, его ассистентами будут Андрей Веретешкин и Егор Болховитин. Резервный арбитр — Сергей Чебан, ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Дмитрий Мосякин.
Матчи 25-го тура РПЛ пройдут с 28 по 30 апреля.
Все назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ:
28 апреля (пятница)
«Динамо» — «Факел»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Анатолий Цветнов.
29 апреля (суббота)
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгекний Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.
30 апреля (воскресенье)
«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Сочи» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Локомотив» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Юрий Баскаков.