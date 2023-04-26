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Судейство

Сегодня, 12:03

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Ростов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 25-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Спартак» — «Ростов» станет Кирилл Левников, его ассистентами будут Андрей Веретешкин и Егор Болховитин. Резервный арбитр — Сергей Чебан, ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Дмитрий Мосякин.

Матчи 25-го тура РПЛ пройдут с 28 по 30 апреля.

Все назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ:

28 апреля (пятница)

«Динамо» — «Факел»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Анатолий Цветнов.

29 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгекний Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.

30 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Сочи» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Локомотив» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Юрий Баскаков.

Источник: https://rfs.ru/news/217989
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Кирилл Левников
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