Сегодня, 15:58
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура РПЛ.
27 мая (суббота)
«Химки» — «Урал»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Торпедо» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Зуев.
28 мая (воскресенье)
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Лунев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.
Карасев и другие арбитры дерби «Спартак» — ЦСКА не получили назначения на следующий тур РПЛ