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Сегодня, 15:58

Левников — главный арбитр матча «Краснодар» — ЦСКА, Любимов рассудит «Спартак» — «Пари НН»

Виталий Косик
Корреспондент
Судья Кирилл Левников.
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура РПЛ.

27 мая (суббота)

«Химки» — «Урал»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Торпедо» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Зуев.

28 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Лунев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

Карасев и другие арбитры дерби «Спартак» — ЦСКА не получили назначения на следующий тур РПЛ

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
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