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Сегодня, 02:06

Новиков: «Нас ждет совершенно непредсказуемый матч между «Динамо» и «Краснодаром» на три результата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что матч бело-голубых против «Краснодара» в 30-м туре будет непредсказуемым.

«Не знаю, получится ли увидеть этот матч. Дело в том, что у нас в этот день у самих заключительный тур Первой лиги с «Родиной». «Динамо» и «Краснодар» в этом сезоне не показывают стабильной игры, поэтому нас ждет совершенно непредсказуемый матч на три результата», — цитирует Metaratings.ru Новикова.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://metaratings.ru/news/novikov-dinamo-i-krasnodar-ne-pokazyvayut-stabilnoi-igry-v-etom-sezone-365837/
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