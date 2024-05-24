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Сегодня, 05:57

Новиков: «Если у Тюкавина есть интересное приглашение — нужно ехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Кого ждать и зачем? Если есть интересное приглашение — нужно ехать. Если его нет, то пусть продолжает радовать своей игрой российских болельщиков», — цитирует Metaratings.ru Новикова.

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kirill-novikov-tyukavinu-nuzhno-uezzhat-esli-est-interesnoe-priglashenie-365856/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
Константин Тюкавин
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