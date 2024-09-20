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Сегодня, 23:05

Кирилл Новиков назвал слабое звено «Спартака»

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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых против «Спартака» в чемпионате России.

«Главное для всех динамовских болельщиков — это победа над принципиальным соперником. Надеюсь, «Динамо» сыграет в атаку, как и в предыдущих матчах чемпионата, ведь самое слабое звено «Спартака» — это оборона. Поэтому в эту точку и нужно давить», — приводит слова Новикова Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре РПЛ 22 сентября, в воскресенье, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков

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