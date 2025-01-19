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Сегодня, 15:10

Кирилл Новиков: «Как остановить «Зенит» в РПЛ»? Они сами себя останавливают»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков назвал тройку лучших футболистов РПЛ первой части текущего сезона.

«Тюкавин, Угальде и Кордоба. Три нападающих выделяются на фоне всех остальных. Они на виду, забивают, создают моменты.

Как остановить «Зенит»? Их не надо останавливать, они сами это сделали. Есть группа команд, которая претендует на чемпионство. Каждый клуб не показывает, что он значительно сильнее остальных. У всех шансы равны. Те, кто без осечек пройдет вторую часть сезона, та команда и станет чемпионом. Не удивлюсь любой команде в верхней части таблицы, которая выиграет РПЛ. «Зенит» начал мощно, а потом стал выглядеть хуже. Сейчас это не та команда, которая безоговорочно станет чемпионом. Хотя возможности и уровень игроков соответствуют чемпионским амбициям», — сказал Новиков «РБ Спорт».

После 18 туров лучшим бомбардиром чемпионата России является нападающий «Спартака» Манфред Угальде. На его счету 15 мячей и две результативные передачи.

Лидером РПЛ является «Краснодар» (39 очков), на втором месте идет «Зенит» (39, уступает по дополнительным показателям), а на третьем — «Спартак» (37).

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Зенит
Кирилл Новиков
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