Кирилл Новиков рассказал, как отказался от приглашения «Пари НН»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, какие клубы хотели его пригласить на пост главного тренера.

«Предложения из РПЛ были, но я не посчитал возможными их принять в силу разных обстоятельств. Они всегда были различными. Я сделал правильный выбор. Не жалею о том, что отказался от предложений.

«Пари НН»? Да, интерес определенный был, но по различным причинам я отказался», — сказал тренер «РБ Спорт».

Новиков возглавляет «Нефтехимик» с 2021 года. Под его руководством команда занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги после 21 тура текущего сезона.

Также Новиков работал в московском «Динамо» с октября 2019-го по сентябрь 2020 года.