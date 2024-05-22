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Сегодня, 14:21

Щетинин: «Ростов» должен навязать «Зениту» борьбу в последнем туре РПЛ»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 30-м туре чемпионата России.

«Принципиальный ли для меня матч против «Зенита»? Вообще нет. А что, может быть принципиальным? Показать себя? Кому, Семаку? А он что, игры не смотрит?

Какая мотивация? Мы должны навязать «Зениту» борьбу, потому что приятно обыгрывать сильного соперника. «Зенит» — это топ-клуб. Плюс интересно смотреть, как «Динамо» с «Краснодаром» будут играть», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Ростов» состоится в субботу, 25 мая, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» располагается на втором месте в таблице РПЛ с 54 очками, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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