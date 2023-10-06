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Сегодня, 19:37

Гендиректор «Балтики»: «Легионеры готовы ехать в Россию, проблемы возникают скорее из-за клубов»

Волженкин поделился мнением об особенностях трансферной работы в современных российских условиях
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился мнением об особенностях трансферной работы в современных российских условиях.

«Сейчас Латинская Америка и Балканы — главные хабы для усиления в РПЛ? Одни из важнейших, безусловно. Хотя складывается ощущение, что игроки и из других стран готовы ехать к нам без каких-то сомнений, проблемы возникают скорее из-за клубов, на которых давят общественность и спонсоры. Легко ли убеждать иностранцев приезжать в Россию? В целом для нас это не было проблемой. Да, у игроков возникают некоторые дополнительные вопросы, вызванные новостной повесткой, но, получив развернутые ответы, они соглашались переходить в наш клуб», — приводит слова Волженкина Metaratings.ru.

По ходу летнего трансферного окна состав «Балтики» пополнили чилийцы Гилльермо Сото и Анхело Энрикес, боливиец Роберто Фернандес и хорват Кристиян Бистрович.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-baltiki-legionery-gotovy-ekhat-v-rossiyu-problemy-voznikayut-skoree-iz-za-klubov-292032/
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