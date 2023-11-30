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Сегодня, 11:32

Кирш не видит ничего особенного в игре Файзуллаева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Кирш заявил, что не увидел чего-то особенного в игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Чего-то особенного не увидел. Да, у него неплохая техника. Я думаю, ему в нашей лиге очень помогает то, что он небольшого роста, юркий. От габаритных защитников легко уходит», — приводит слова Кирша «РБ Спорт».

В этом сезоне 20-летний хавбек провел за армейцев 16 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Аббосбека в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kirsh-chego-to-osobennogo-v-igre-fajzullaeva-ne-uvidel/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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