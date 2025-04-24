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Судейство

Сегодня, 09:15

Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»

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Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш в интервью «Известиям» и «СЭ» оценил эпизод с незабитым пенальти Хесуса Медины в матче со «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

— Какие испытали эмоции, когда в концовке матча со «Спартаком» судья зафиксировал у вас игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти в ворота вашей команды?

— Честно говоря, когда судья перед назначением пенальти пошел смотреть ВАР, я был очень спокоен, потому что мне казалось, что, хоть мяч и попал в мою руку, она была в естественном положении. Я старался убрать руку, не шел с ней навстречу мячу — наоборот, старался избежать контакта. Был уверен, что пенальти не поставят. Но, когда его поставили, тоже был спокоен. Почему-то был уверен, что-либо Тима (вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов) его возьмет, либо Медина промахнется.

— И как отреагировали, когда Медина не смог сравнять счет?

— Конечно, была радость. Футбольный Бог есть. Он видел, что я не хотел играть рукой, поэтому вознаградил нашу команду за все эти старания.

(Алексей Фомин)

Илья Кирш.«Перед пенальти Медины был уверен, что он не забьет». Кирш — о победе над «Спартаком», Колумбии и Дагестане
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Илья Кирш
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