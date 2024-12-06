Кирьяков отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к Батракову

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

6 декабря об этом сообщил Legalbet. По информации источника, в связи с санкциями один из клубов City Football Group может выкупить 19-летнего россиянина, после чего «Манчестер Сити» арендует его оттуда с правом выкупа.

«Прекрасно, что наших игроков ведут такие топ-клубы. Отличная информация. Если это так, то это здорово. Дай бог, чтобы таких футболистов у нас появлялось больше. Все возможно в футболе, исключать нельзя. Эта информация может сделать серьезную историю», — цитирует Кирьякова Legalbet.

В текущем сезоне Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.