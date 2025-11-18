Видео
0
18 ноября, 15:54

Кисляк и Ивлев вошли в топ-10 опорников до 21 года по передачам под прессингом

Анастасия Пилипенко

Матвей Кисляк из ЦСКА и Андрей Ивлев из «Пари НН» вошли в топ-10 молодых центральных полузащитников по количеству опасных передач под высоким прессингом, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) в социальных сетях.

По данным анализа игроков из 50 сильнейших лиг мира, которые сыграли не менее 450 минут за последний год, 18-летний Ивлев занял восьмое место, совершая в среднем 1,44 опасной передачи за 90 минут. 20-летний Кисляк расположился на девятой строчке с показателем 1,41 передачи. Первое место занял 19-летний нидерландец Кес Смит из АЗ, который делает 2,20 опасной передачи за 90 минут.

Кисляк в нынешнем сезоне сыграл 23 матча за ЦСКА в различных турнирах, забив 5 мячей. Ивлев провел 20 игр за «Пари НН» и не отметился результативными действиями.

1

  • hattabysh

    Для кого опасных?

    18.11.2025

    Матвей Кисляк
    Футбол
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Андрей Ивлев
