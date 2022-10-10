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Сегодня, 09:15

Классен: «Цель номер один — победить ЦСКА в дерби! Мы все этого очень хотим»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Антон Иванов

Защитник «Спартака» Леон Классен в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 12-го тура РПЛ против — «Крыльев Советов» (5:2).

«Мне понравилось, как «Спартак» играл вчера, топ! В каждой игре мы боремся за три очка, это дает свои плоды. Посмотрим, дадим ли мы бой «Зениту» за чемпионство. Цель номер один сейчас — победить ЦСКА в дерби! Мы все этого очень хотим», — сказал Классен «СЭ».

«Спартак» после 12 матчей занимает второе место в РПЛ, имея в активе 25 очков. В 13-м туре красно-белые 16 октября сыграют против ЦСКА.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леон Классен
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