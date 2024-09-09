Классен назвал три главных отличия России и Германии

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» сравнил Россию и Германию.

«В Германии в воскресенье все закрыто, а в Москве каждый день все круглосуточно работает. Еще в России есть сервис и приложения, которых нет в Германии. Ну и, конечно, пробки, а также очень много людей...» — сказал Классен «СЭ».

В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.