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Сегодня, 13:44

Классен признался, что не испытывает проблем из-за небольшого количества игрового времени в «Спартаке»

Виктория Кравченко

Защитник «Спартака» Леон Классен рассказал, что не испытывает проблем с игровым временем в московском клубе.

«Я счастлив в «Спартаке». То, что у меня не так много игрового времени, — это нормально, у нас конкуренция, каждый спортсмен хочет играть, это футбол.

Буду ли рассматривать зимой варианты [с другими клубами], если они поступят? У меня действующий контракт со «Спартаком». Я хочу остаться в команде", — сказал Классен Metaratings.ru.

Классен выступает в «Спартаке» с января 2022 года. В составе команды защитник провел семь матчей, сыграв в общей сложности 297 минут.

ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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