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Сегодня, 11:30

Классен рассказал, конфликтовал ли Абаскаль со Слишковичем

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Тренерский штаб «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» ответил на вопрос, был ли конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и его помощником Владимиром Слишковичем.

— В СМИ писали, что Абаскаль и Слишкович конфликтовали. Замечал такое?

— По крайней мере на команду они это не вываливали. Я сам такого не замечал... Может быть, были какие-то небольшие моменты, из которых можно было додумать, что у них не совсем хорошие отношения, но это происходило нечасто и команде они это не показывали. Если даже что-то такое случалось, то я сам до сегодняшнего дня точно этого не знаю.

— При Слишковиче «Спартак» выдал отличную серию. Вы поняли, почему он покинул клуб?

— Я помню, что после последней игры с «Оренбургом» он сказал, что не знает, что с ним будет, и как-то потихоньку попрощался. При этом он не сказал, что уходит, но и не сказал, что останется. Заранее всех поблагодарил.

Леон Классен. «Цель — попасть в сборную. Будь то Россия или Германия». Интервью экс-спартаковца Классена

Летом 2022 года Слишкович вошел в тренерский штаб Гильермо Абаскаля в «Спартаке». После увольнения испанца он временно возглавил команду до конца сезона-2023/24.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль

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