Классен заявил о зависимости «Спартака» от связки Соболев-Промес

Защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал для «СЭ» победу команды в матче 15-го тура РПЛ над «Торпедо» (1:0).

— Что можете сказать по игре? Почему в первом тайме «Спартак» не смог забить, хотя были моменты.

— «Торпедо» низко село. Мы знали, что будет тяжело. С ними непросто играть. У «Торпедо» все последние игры были 1:0, 0:1, 1:1.

— Как оцените первую половину сезона для «Спартака»?

— Думаю, неплохо.

— Привыкла ли команда к новому тренеру? Понимает требования Абаскаля?

— Он много требует от нас, игроков «Спартака», мы пробуем играть в его стиль игры.

— Зависит ли сейчас «Спартак» от Соболева и Промеса?

— Конечно, они много забивают, отдают пасы.

В текущем сезоне форвард Александр Соболев провел за «Спартак» 18 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. Нападающий Квинси Промес отметился 15 голами и 7 голевыми передачами в 19 матчах за красно-белых.