Клаудиньо готов играть за «Фламенго», но не будет добиваться ухода из «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.
«Я всегда готов играть за «Фламенго», но только в случае, если обе команды придут к этому решению. Не собираюсь добиваться своего ухода из «Зенита», потому что очень уважаю «Зенит». Этот клуб всего меня поддерживал. Если все же стороны придут к общему соглашению, хорошо. Пока что я продолжаю выполнять условия своего контракта», — приводит слова Клаудиньо журналист Вене Касагранде.
Ранее сообщалось, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо.
Бразилец выступает за питерский клуб с лета 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.
В составе сине-бело-голубых футболист дважды выигрывал чемпионат России (2021/22, 2022/23) и дважды становился обладателем Суперкубка страны (2022, 2023).
В сезоне-2022/23 Клаудиньо сыграл 30 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.