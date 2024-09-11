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Сегодня, 16:45

Клаудиньо готов сыграть с ЦСКА, шансы Глушенкова минимальны

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Клаудиньо и Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», 27-летний хавбек «Зенита» Клаудиньо, который пропустил состоявшийся 8 сентября товарищеский матч с «Кайратом» (4:3), работает в общей группе и будет готов выйти на поле с первых минут в центрально встрече 8-го тура РПЛ с ЦСКА, намеченной на субботу, 14 сентября. То же самое касается и также не летавшего в Алма-Ату 25-летнего защитника Юрия Горшкова.

Вместе с тем, 25-летний нападающий Максим Глушенков, получивший лучевой кости правой руки 18 августа в 5-м туре против «Химок» (1:1) и с тех пор не игравший, точно не появится в стартовом составе сине-бело-голубых против армейцев, а попадание футболиста в заявку находится под вопросом.

Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Горшков

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