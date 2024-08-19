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Судейство

Сегодня, 10:00

Клаудиньо — о судействе: «Арбитр всегда против «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Антон Заболотный и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Уходя с поля ты ругался на русском. Объясни, что случилось?

— Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против «Зенита»!

После финального свистка 27-летний бразилец несколько раз нецензурно выругался на русском языке и ушел в подтрибунное помещение.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков в&nbsp;матче с &laquo;Химками&raquo;. «Зенит» избежал сенсационного поражения от «Химок». Без Вендела и Глушенкова чемпион — не тот

В следующем матче «Зенит» примет «Спартак», а «Химки» сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи пройдут 24 августа.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Химки
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