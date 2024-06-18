Клаудиньо может перейти в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо этим летом может перейти в саудовский клуб «Аль-Наср», сообщает журналист Леандро Вийера в социальных сетях.

По данным источника, руководство «Аль-Насра» следит за выступлениями 27-летнего бразильца в РПЛ и рассматривает возможность осуществления его трансфера в ближайшее время.

Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 43 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и девятью результативными передачами.

Контракт Клаудиньо с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 18 миллионов евро по расчетам портала Transfermarkt.